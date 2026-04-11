À Islamabad, un hôtel de luxe sous haute sécurité accueille les pourparlers américano-iraniens

Les négociations cruciales entre les États-Unis et l’Iran se tiennent dans un cadre inattendu : l’hôtel Serena d’Islamabad, transformé pour l’occasion en véritable forteresse diplomatique.

Choisi pour son niveau de sécurité élevé et son emplacement stratégique, cet établissement cinq étoiles est devenu le centre névralgique des discussions visant à mettre fin à plusieurs semaines de conflit. Derrière son apparence luxueuse et son architecture soignée, les autorités pakistanaises décrivent un dispositif sécuritaire « parfaitement rodé ».

La capitale pakistanaise vit au rythme de cet événement diplomatique majeur. Les autorités ont mis en place des mesures exceptionnelles : fermeture de nombreux commerces et bureaux, déploiement de milliers de membres des forces de sécurité, et installation de barrages dans toute la ville, notamment dans la « zone rouge », qui regroupe institutions gouvernementales et ambassades.

La délégation américaine est menée par le vice-président JD Vance, tandis que de hauts responsables iraniens ont également fait le déplacement pour ces discussions à fort enjeu.

Si le choix d’un hôtel peut surprendre pour des négociations de cette ampleur, les autorités rappellent que le Serena est l’un des sites les plus sécurisés d’Islamabad. Cette précaution s’explique notamment par le souvenir d’attaques passées dans la capitale, renforçant la vigilance autour de cet événement.

Ces pourparlers, organisés dans un climat de tension et sous haute surveillance, pourraient marquer une étape décisive vers une désescalade, même si de nombreuses incertitudes demeurent quant à leur issue.