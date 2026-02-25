Un avant-goût de printemps s’installe sur la France ce mercredi

Après plusieurs jours agités, le temps s’assagit nettement sur la quasi-totalité du pays. Les conditions deviennent majoritairement sèches, calmes et bien ensoleillées, favorisant la poursuite des décrues dans les zones encore fragilisées. Cette amélioration s’accompagne d’une douceur remarquable pour la saison, avec des températures souvent très au-dessus des normales.

La matinée débute sous une atmosphère étonnamment douce pour une fin février. Quelques nuages bas persistent localement vers le Nord-Est, tandis que l’Ouest et le Sud profitent déjà de belles éclaircies. Les minimales s’échelonnent le plus souvent entre 6 et 10°C, localement proches de 12°C sur le littoral atlantique. Les gelées deviennent très rares, cantonnées aux massifs enneigés et à quelques campagnes isolées.

L’après-midi prend une tournure franchement printanière. Le soleil domine largement et les températures grimpent jusqu’à 16 à 20°C sur de nombreuses régions, voire 21 à 25°C très localement dans le Sud-Ouest. Même l’Île-de-France et la Bourgogne affichent des valeurs particulièrement douces. En soirée, le temps reste calme sous un ciel souvent dégagé, avec une douceur qui se maintient avant une légère fraîcheur nocturne, hormis quelques nuages bas très localisés vers le Nord-Est et le golfe du Lion.