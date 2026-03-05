Soleil au nord, pluies au sud : la France coupée en deux

Le temps reste globalement calme et sec ce jeudi sur une large moitié nord grâce à la présence de l’anticyclone. Le soleil domine du matin au soir avec des températures particulièrement douces pour la saison, souvent autour de 5°C au-dessus des normales. En revanche, la situation se dégrade nettement dans le sud sous l’influence de la dépression Regina.

Au lever du jour, quelques brumes apparaissent localement dans les campagnes au nord de la Loire. Ailleurs, l’atmosphère reste stable et ensoleillée, à l’exception du Roussillon où les premières pluies sont déjà présentes. Les températures matinales restent fraîches au nord avec parfois quelques gelées blanches, tandis que le sud profite d’une douceur plus marquée avec 11 à 13°C.

L’après-midi, le contraste s’accentue. Le nord conserve un temps largement ensoleillé sous l’effet des hautes pressions. Dans l’extrême sud, les nuages deviennent plus nombreux et les pluies se renforcent sur le Roussillon, notamment vers le Vallespir. Le vent marin et le vent d’autan se lèvent également, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h. Les températures prennent des allures printanières, avec environ 20°C à Paris et jusqu’à 22°C en Nouvelle-Aquitaine.

En soirée, la situation reste stable et douce au nord sous un ciel souvent dégagé. Au sud, en revanche, les pluies continuent de progresser sous l’influence de la dépression Regina. Elles touchent progressivement le Languedoc, la région Midi-Pyrénées et la Nouvelle-Aquitaine, avec des précipitations plus marquées dans les Pyrénées-Orientales où les cumuls pourraient atteindre 50 à 60 mm.