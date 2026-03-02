La semaine débute sous l’influence d’un anticyclone positionné sur le nord de l’Europe, apportant un temps globalement calme et doux sur la majeure partie du pays. Seul le sud-est fait exception, sous l’effet d’un flux marin plus humide et venté.

Dès le matin, le soleil domine sur une grande partie du territoire malgré un voile nuageux par endroits. Les brouillards du val de Saône se dissipent rapidement. En revanche, du Languedoc aux Cévennes jusqu’à la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le ciel se montre plus menaçant avec quelques ondées. Le vent marin et l’autan soufflent en rafales pouvant atteindre 70 km/h. Les températures matinales s’échelonnent entre 1 et 11°C.

L’après-midi confirme cette ambiance printanière sur les trois quarts du pays, avec un soleil bien présent malgré un ciel parfois voilé, notamment en Bretagne. Le sud-est reste plus instable avec des ondées et du vent entre le Languedoc et le sud du Massif central. Les maximales grimpent généralement entre 16 et 18°C dans les zones ensoleillées, tandis qu’elles plafonnent entre 12 et 14°C près de la Méditerranée.

En soirée, l’instabilité persiste entre la Méditerranée et le sud des Alpes, avec des pluies localement plus soutenues sur les Cévennes. Ailleurs, le temps demeure calme, même si la Bretagne conserve un ciel assez chargé.