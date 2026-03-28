Pluie, vent et retour de la neige : une météo bien grise s’impose ce samedi

Le temps se dégrade nettement ce samedi avec le passage d’une perturbation qui apporte des pluies sur une large partie du pays. Les deux tiers de la France sont concernés par cette ambiance maussade, tandis que le sud-est conserve un peu de soleil malgré un vent toujours soutenu. Les températures restent globalement en dessous des normales de saison.

Dès la matinée, le contraste est marqué. À l’est et au sud, le ciel est dégagé mais les températures chutent, favorisant de fréquentes gelées, notamment entre la Provence intérieure et l’Alsace. À l’ouest, les pluies progressent du sud-ouest jusqu’au nord, du Médoc aux Ardennes, avec des températures plus douces comprises entre 7 et 10°C.

L’après-midi, la perturbation gagne les régions de l’est avec un retour de la neige à basse altitude, parfois dès 500 mètres en Alsace-Lorraine. À l’arrière, un ciel de traîne s’installe sur le nord-ouest avec des averses et un vent de nord-ouest accentuant la sensation de froid. Le sud-est reste plus lumineux, mais balayé par un mistral et une tramontane toujours actifs. Les températures peinent à remonter, oscillant entre 5 et 12°C au nord et jusqu’à 16°C au sud.

En soirée, les conditions s’améliorent progressivement avec des averses qui se raréfient, encore présentes de la Garonne à la Franche-Comté. Ailleurs, le temps devient plus calme et sec. Les températures baissent rapidement, dans une ambiance fraîche, malgré un vent encore sensible autour du golfe du Lion.