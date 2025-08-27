Orages violents : 11 départements en alerte orange ce mercredi

La journée de mercredi s’annonce agitée avec une dégradation marquée sur une large partie sud et est du pays. Sous l’effet d’un conflit entre l’air chaud venu d’Afrique du Nord et de l’air plus frais océanique, de violents orages sont attendus de l’Occitanie à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par l’Auvergne et le Grand Est.

Grêle, rafales et fortes pluies attendues

Onze départements dont la Haute-Garonne, le Tarn, le Puy-de-Dôme ou encore la Saône-et-Loire sont placés en vigilance orange par Météo-France. Les orages pourraient s’accompagner de chutes de grêle atteignant 4 cm de diamètre, de rafales jusqu’à 100 km/h et de pluies intenses, localement 50 à 70 mm en quelques heures, soit l’équivalent d’un mois de précipitations.

La côte atlantique n’est pas épargnée : le Finistère, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en alerte jaune pour une houle de 4 à 5 mètres. Partout ailleurs, le ciel restera plus calme, notamment dans le Bassin parisien, où la chaleur persistera avec des températures comprises entre 25 et 30 °C. Jeudi, l’instabilité restera forte dans le sud et l’est avant une nouvelle perturbation attendue vendredi.