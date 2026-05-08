Météo : soleil, douceur et premiers parfums d’été sur la France ce vendredi

La journée de vendredi s’annonce particulièrement agréable sur une grande partie de la France avec un soleil largement dominant et des températures en nette hausse. De la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au nord-est en passant par le bassin méditerranéen, le temps restera souvent lumineux malgré quelques nuages plus nombreux près des frontières belges, allemandes et au pied des Pyrénées.

Les températures poursuivent leur remontée avec 20°C attendus à Paris, 21°C à Strasbourg, 23°C à Lyon et jusqu’à 25°C localement dans le sud-ouest. Le ressenti deviendra parfois presque estival dans certaines régions, avec des valeurs souvent supérieures de 3 à 5°C aux normales de saison.

Quelques orages localisés pourront toutefois éclater en fin de journée près des Pyrénées, du Massif central et dans le nord-ouest. Des phénomènes isolés qui ne devraient pas gâcher cette journée largement dominée par le soleil et la douceur.