L’anticyclone continue de s’imposer ce mercredi sur une grande partie de l’Europe, offrant à la France un temps calme, sec et largement ensoleillé sur les trois quarts du territoire. Malgré ce ciel lumineux, le ressenti reste frais en raison d’un vent de nord-est bien présent, tandis que le sud-est connaît un retour des nuages et de l’humidité.

La matinée débute sous des températures fraîches avec quelques gelées observées à l’est, notamment entre l’Alsace, la Franche-Comté et l’Auvergne. Ailleurs, les conditions sont plus douces à l’ouest, avec 7 à 8°C. L’après-midi, le soleil domine largement, avec des températures dépassant parfois les 20°C de la Bretagne au Pays basque. Toutefois, la bise se renforce sur le nord-est, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, accentuant la sensation de froid. Le vent d’autan souffle également fortement dans le sud-ouest, tandis que le vent marin ramène des nuages sur le Languedoc et la Corse.

En soirée, le temps reste calme et sec sur la majorité du pays avec un ciel souvent dégagé. Seules les régions du sud-est conservent un ciel plus chargé sous l’effet des entrées maritimes. Le vent demeure sensible sur une large moitié nord, avec des rafales encore comprises entre 40 et 50 km/h.