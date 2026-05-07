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Météo : retour progressif du soleil et de la douceur, surtout dans le sud

7 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
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Après plusieurs jours perturbés, le temps commence à s’améliorer ce jeudi sur une grande partie de la France. Si quelques averses résiduelles persistent encore au nord sous un ciel souvent chargé, le soleil fait un retour plus franc dans le sud avec de belles éclaircies entre la côte Atlantique, la vallée de la Garonne, la Provence et la Corse.

Les températures restent contrastées selon les régions. Au nord, sous les nuages, les maximales atteignent difficilement 16 à 17°C entre Lille, Paris et Strasbourg, avec une sensation encore fraîche pour la saison. En revanche, le sud retrouve une ambiance beaucoup plus agréable avec jusqu’à 20°C de Biarritz à Nice.

Cette amélioration marque le début d’un retour progressif à des conditions plus stables. Les températures repartent doucement à la hausse, notamment dans le sud où elles retrouvent désormais des niveaux conformes aux normales de saison.

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