Une perturbation active traverse la France d’ouest en est ce mercredi, marquant un net changement après plusieurs journées particulièrement douces et lumineuses. Le temps devient plus maussade avec des pluies qui concernent progressivement une grande partie du territoire au fil de la journée.

Dès le matin, la façade atlantique se retrouve sous un ciel couvert avec des pluies régulières en Bretagne, dans les Pays de la Loire et vers le bassin parisien. Plus à l’est, les nuages s’imposent progressivement. Les températures restent néanmoins assez douces sous cette couverture nuageuse, généralement comprises entre 10 et 13°C.

Dans l’après-midi, la perturbation gagne le centre puis l’est du pays, installant une ambiance grise et humide. Les températures amorcent une légère baisse tout en restant proches des normales de saison. En soirée, la pluie persiste encore sur les régions de l’est tandis que des éclaircies réapparaissent progressivement par l’ouest, dans une atmosphère un peu plus fraîche.