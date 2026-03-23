Météo : retour au calme et fraîcheur matinale en ce début de semaine

Après les intempéries de dimanche, la situation s’améliore nettement ce lundi avec le départ de la goutte froide vers la Sardaigne. Le temps redevient globalement calme sur l’ensemble du pays, même si la fraîcheur s’impose au lever du jour avec quelques gelées locales dans les campagnes.

La matinée débute sous des conditions assez fraîches avec des températures comprises entre 1 et 5°C. Des bancs de brouillard sont observés près de la Manche, en plaine d’Aquitaine et sur le Centre-Est, avant de se dissiper progressivement. Le soleil s’impose ensuite sur une grande partie du territoire, malgré quelques grisailles persistantes au nord.

L’après-midi reste calme et plutôt bien ensoleillé, avec un ciel parfois voilé au nord de la Loire. Sur les reliefs, quelques nuages plus développés apparaissent sans conséquence notable. Les températures remontent autour de 15°C, offrant une ambiance agréable malgré un contraste marqué avec la fraîcheur matinale.

En soirée, le temps demeure sec et calme sur l’ensemble du pays. Le ciel reste dégagé au sud et plus nuageux au nord, tandis que les températures chutent rapidement après le coucher du soleil, confirmant une nette amplitude thermique.