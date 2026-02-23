Météo du lundi 23 février : grisaille au nord, douceur généralisée

La semaine s’ouvre sur une France coupée en deux. Les deux tiers nord et ouest restent dominés par une couverture nuageuse souvent humide, tandis que le tiers sud profite encore d’un temps bien ensoleillé. Malgré ce contraste, la douceur s’impose sur l’ensemble du territoire.

Au réveil, une perturbation circule au nord de la Loire jusqu’aux Charentes et au Jura, apportant de faibles pluies sous un ciel chargé. Plus au sud, les plaines du sud-ouest et les vallées du Rhône débutent la journée sous les brouillards et les nuages bas, alors que le soleil brille franchement des Pyrénées à la Méditerranée. Les températures matinales restent fraîches dans le sud, entre 1 et 5°C, mais déjà douces au nord avec près de 10°C.

L’après-midi conserve ce contraste. Le nord demeure gris, parfois ponctué de petites ondées entre la Manche et le Grand Est. De l’Aquitaine au Lyonnais, le ciel hésite entre nuages et éclaircies. En revanche, le soleil domine largement près des Pyrénées, du sud de l’Auvergne Rhône-Alpes et du pourtour méditerranéen. Les températures deviennent agréables partout, généralement comprises entre 13 et 16°C, avec des pointes proches de 20°C en Languedoc-Roussillon.

En soirée, l’amélioration se confirme progressivement. Les dernières pluies du nord s’estompent pour ne laisser que quelques gouttes au nord de la Seine, tandis que le temps devient sec sur la quasi-totalité du pays.