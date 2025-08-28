Météo du jeudi 28 août : 28 départements en alerte pour violents orages

La journée de jeudi s’annonce agitée dans le Sud-Est, où de puissants orages vont balayer la vallée du Rhône, la Provence et les Alpes. La Chaîne Météo a placé 28 départements en vigilance orange jusqu’en fin d’après-midi. Ces orages pourraient s’accompagner de fortes pluies, de chutes de grêle et de rafales dépassant localement les 90 km/h.

Des orages matinaux avant une accalmie en soirée

Dès le matin, les intempéries toucheront l’Occitanie, la Côte d’Azur et la Corse, avec des cumuls de pluie atteignant parfois 40 mm en peu de temps. Dans l’après-midi, les orages les plus intenses se concentreront sur la région PACA et les reliefs alpins, tandis qu’ils faibliront progressivement dans le Languedoc et le Massif central. Ailleurs, le ciel restera nuageux mais sec, notamment dans le nord-ouest et le Bassin parisien où de belles éclaircies sont attendues.

Le retour au calme se fera dans la soirée avec le renforcement du mistral et de la tramontane, qui chasseront les dernières cellules orageuses vers l’Italie. Les températures, en baisse sensible, oscilleront entre 19 et 25°C sur la plupart du pays, avec encore 30°C en Corse.