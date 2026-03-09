La douceur se maintient ce lundi sur une grande partie du pays, notamment dans le nord et l’est. L’ambiance reste globalement agréable mais l’atmosphère devient progressivement plus instable au fil de la journée, avec quelques ondées possibles. Dans le sud, les conditions demeurent plus perturbées, en particulier près de la Méditerranée.

Au lever du jour, brouillards et nuages bas sont fréquents dans l’ouest et sur le nord du territoire. Quelques faibles pluies sont également observées entre les côtes normandes, la Bretagne et le littoral vendéen. Ces brumes se dissipent progressivement dans la matinée, laissant place à un ciel plus variable. Dans le sud-est, en revanche, les pluies sont déjà bien présentes entre le Languedoc et la Provence. Les températures matinales oscillent généralement entre 5 et 10°C.

L’après-midi, de gros cumulus se développent sur une large partie du pays et peuvent provoquer quelques ondées, parfois accompagnées d’un faible risque d’orage, notamment sur les reliefs des Vosges et du Jura. Entre les Hauts-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel devient variable. Autour de la Méditerranée, les pluies persistent et peuvent être soutenues sur les Cévennes, parfois orageuses en Provence, avec de la neige attendue sur les Alpes du Sud à partir de 1600 mètres.

En soirée, l’instabilité se résorbe sur la plupart des régions. Le temps redevient plus calme et sec sur une grande partie du territoire, tandis que les pluies continuent de concerner les régions méditerranéennes, notamment entre les Cévennes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les températures restent douces pour la saison, souvent comprises entre 15 et 18°C dans l’après-midi.