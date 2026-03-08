La situation météo évolue peu par rapport à la veille ce dimanche. Une ambiance printanière domine sur la majorité du pays avec des températures très douces pour la saison. Le temps reste toutefois plus humide dans le sud-est tandis que des cumulus parfois menaçants se développent dans l’ouest au fil de la journée.

La matinée débute sous un ciel assez variable. Le temps est plutôt dégagé dans l’est alors que les nuages sont plus nombreux ailleurs. Des brouillards parfois denses se forment près de la Manche. Près de la Méditerranée et sur les Pyrénées, l’atmosphère demeure plus perturbée avec quelques pluies éparses et de la neige au-dessus de 1500 mètres en montagne. Les températures matinales s’échelonnent entre 3°C dans les Ardennes et 13°C sur la Côte d’Azur.

L’après-midi reste globalement douce mais parfois instable. Dans l’ouest, des cumulus peuvent provoquer quelques ondées locales, notamment entre le Midi-Pyrénées, le Limousin et la Bretagne. L’instabilité persiste aussi autour de la Méditerranée avec des pluies ou des averses parfois soutenues en Languedoc-Roussillon. Ailleurs, le ciel reste souvent lumineux avec des maximales comprises entre 15 et 20°C, des valeurs dignes d’un début de mois de juin.

En soirée, le temps se calme sur la plupart des régions. Seules les Pyrénées et le pourtour méditerranéen conservent un ciel plus instable avec encore quelques averses. Pour la suite de la semaine, la douceur devrait persister, même si une baisse progressive des températures est attendue avec le retour d’un temps plus perturbé à partir du milieu de semaine.