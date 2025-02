Même avec un historique familial, des méthodes pour se protéger contre les maladies cardiaques

Même si des antécédents familiaux de maladies cardiaques existent, il est possible de prendre des mesures pour se prémunir contre ces affections. Le fait qu’un proche souffre de problèmes cardiaques ne signifie pas nécessairement que vous serez confronté aux mêmes difficultés. Bien que les gènes jouent un rôle dans le risque de maladies cardiaques, adopter un mode de vie sain peut être un facteur clé pour protéger votre cœur et améliorer sa santé.



L’influence des facteurs génétiques sur la santé cardiaque

Les maladies cardiaques regroupent divers troubles du cœur et des vaisseaux sanguins, comme la maladie coronarienne causée par l’accumulation de dépôts dans les artères. D’autres affections, telles que les troubles du rythme cardiaque ou la cardiomyopathie, en font également partie. Si un membre de votre famille a souffert de problèmes cardiaques précoces, cela peut augmenter votre risque, mais il est important de souligner que les facteurs génétiques ne sont pas les seuls responsables. Adopter un mode de vie sain peut réduire ce risque de manière significative.



Conseils pour préserver la santé cardiaque

D’après les experts de la Mayo Clinic, les gènes ne sont pas le seul facteur déterminant la santé du cœur. Vos choix quotidiens jouent un rôle bien plus important. Voici quelques conseils pour prendre soin de votre cœur :



Optez pour une alimentation saine : Mangez des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres comme le poisson et les noix. Évitez les aliments riches en graisses saturées et en sucres ajoutés, qui augmentent le cholestérol et la pression artérielle.



Restez actif : Il est conseillé de pratiquer au moins 150 minutes d’activité modérée chaque semaine. Pas besoin d’exercices intensifs : des activités comme la marche, l’escalade ou le yoga sont aussi bénéfiques pour le cœur.



Améliorez votre sommeil : Un sommeil insuffisant est lié à des problèmes de pression artérielle et à un risque accru de maladies cardiaques. Essayez d’avoir une routine de sommeil régulière et évitez les écrans une heure avant de vous coucher pour favoriser un sommeil réparateur.



Évitez le tabac et l’excès d’alcool : Fumer rétrécit les artères et augmente la pression artérielle. Si vous fumez, pensez à arrêter. Limitez également la consommation d’alcool, car une consommation excessive peut augmenter le risque de maladies cardiaques.



Suivez régulièrement votre santé : Si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques, il est important de réaliser des bilans de santé réguliers pour contrôler votre pression artérielle, vos niveaux de cholestérol et de sucre sanguin. Votre médecin pourra vous conseiller pour maintenir un cœur en bonne santé.



Changer ses habitudes peut paraître difficile, mais chaque petite action compte. Ne laissez pas les maladies cardiaques se développer avant d’agir. Même avec une prédisposition génétique, un mode de vie sain peut vous aider à préserver un cœur fort et en bonne santé pendant longtemps.