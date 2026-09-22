Valeurs actuelles : Tugdual Denis quitte la direction après trois ans de transformation éditoriale

Tugdual Denis quitte la direction de Valeurs actuelles après trois ans de transformation, marquées par une refonte éditoriale et un changement d'actionnaires. Sous sa conduite, l'hebdomadaire a cherché à élargir son audience tout en maintenant son ancrage à droite. Son successeur n'est pas encore désigné.

Tugdual Denis quitte la direction de la rédaction de Valeurs actuelles. La société éditrice Valmonde a annoncé ce lundi 21 septembre le départ du journaliste de 45 ans, qui dirigeait l’hebdomadaire depuis 2023. La décision avait été prise par les actionnaires à la mi-août. Aucune raison n’a été rendue publique et le nom de son successeur n’a pas encore été annoncé.

Ce départ referme trois années au cours desquelles Tugdual Denis aura tenté de redéfinir la place de Valeurs actuelles dans un paysage médiatique de droite devenu particulièrement concurrentiel. Valmonde salue elle-même « son engagement, son exigence éditoriale et sa loyauté » et souligne que, sous sa direction, le journal a engagé sa transformation numérique tout en élargissant « le spectre des sensibilités qu’il accueille ».

Une nouvelle formule pour élargir le journal

En janvier 2025, Tugdual Denis avait notamment piloté une importante refonte du magazine. Nouvelle maquette, couverture modernisée, nouveaux formats et nouvelles signatures : l’objectif était de faire évoluer un titre historiquement marqué à droite tout en lui donnant une identité plus large. L’ancienne devise « La droite qui s’assume » avait laissé place à « La droite mérite le meilleur ».

Tugdual Denis revendiquait alors une ligne « libérale-conservatrice » et l’ambition de faire de l’hebdomadaire un véritable « carrefour des droites », capable de faire dialoguer plusieurs sensibilités plutôt que de se limiter à un seul courant. De nouvelles plumes avaient rejoint le magazine, notamment Louis Sarkozy et l’économiste Olivier Babeau. Plus récemment, il avait également recruté Charles Sapin comme directeur adjoint de la rédaction, avec la volonté de poursuivre ce repositionnement.

Une période mouvementée pour Valeurs actuelles

La tâche n’était pas simple. Tugdual Denis avait succédé en 2023 à Geoffroy Lejeune après le départ très conflictuel de celui-ci vers le Journal du dimanche. Il avait ensuite dû conduire le journal pendant son changement d’actionnaires : fin 2025, la famille Safa avait cédé l’hebdomadaire à un trio composé de Benjamin La Combe, Alexis Caude et Pierre-Édouard Stérin. Les nouveaux propriétaires avaient alors affiché leur intention de relancer le titre, notamment sur le numérique.

Ces dernières semaines, Valeurs actuelles avait également été placé au centre de l’actualité avec la polémique entourant Charles Sapin à France Inter. Le directeur adjoint de l’hebdomadaire avait finalement renoncé à poursuivre son intervention sur la radio publique après la suppression de son éditorial et la proposition d’un format de débat contradictoire.

Tugdual Denis quitte donc Valeurs actuelles au terme d’une période particulièrement dense, marquée par une refonte éditoriale, un changement d’actionnaires et une volonté assumée de moderniser le titre sans renoncer à son positionnement à droite. Dans le communiqué annonçant son départ, le journaliste assure rester « profondément attaché au journal et à ses lecteurs ». La prochaine étape sera désormais de connaître le choix des actionnaires pour lui succéder et la ligne qu’ils souhaitent donner au magazine.