Christophe Gleizes détenu en Algérie: «Je ne peux pas envisager qu’il ne soit pas sorti pour assister à la Coupe du monde»

La famille de Christophe Gleizes tente une nouvelle démarche pour obtenir la libération du journaliste sportif français, incarcéré en Algérie depuis près d’un an. Sa mère, Sylvie Godard, a exprimé son espoir de le voir sortir de prison avant la Coupe du monde de football, un rendez-vous symbolique pour ce journaliste passionné de sport.

Christophe Gleizes, collaborateur de médias sportifs et généralistes, a été condamné en Algérie à sept ans de prison. Il était poursuivi dans le cadre d’un dossier lié à ses contacts lors d’un reportage consacré au football kabyle. Ses proches contestent fermement toute activité politique ou militante et affirment qu’il n’a fait qu’exercer son métier de journaliste.

La famille change de stratégie

Après plusieurs mois de mobilisation, ses proches ont décidé d’emprunter une voie différente. Christophe Gleizes a renoncé à son pourvoi en cassation afin de rendre possible une demande de grâce présidentielle. Cette décision vise à ouvrir une porte juridique et politique : celle d’une éventuelle mesure de clémence du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Un reportage sportif devenu affaire judiciaire

Christophe Gleizes s’était rendu en Algérie pour travailler sur un sujet autour de la Jeunesse sportive de Kabylie, club important du football algérien. Dans le cadre de ce travail, il aurait échangé avec plusieurs interlocuteurs liés à l’environnement sportif, culturel et politique de la région. La justice algérienne lui reproche notamment des contacts avec des personnes associées au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, organisation classée terroriste par Alger. Pour ses soutiens, ces échanges relevaient d’un travail journalistique classique, nécessaire pour comprendre le contexte d’un reportage.

Une condamnation très lourde

Le journaliste a été condamné à sept ans de prison. Cette peine, particulièrement sévère, a suscité une forte émotion dans les milieux journalistiques, sportifs et associatifs. Ses proches dénoncent une confusion entre enquête journalistique et engagement politique. Ils rappellent que Christophe Gleizes est journaliste sportif, qu’il enquêtait sur un club de football et qu’il n’a jamais été accusé d’avoir participé à une action violente.

La Coupe du monde comme horizon symbolique

La Coupe du monde donne une portée particulière à cette affaire. Pour la famille de Christophe Gleizes, il est impensable qu’un journaliste sportif reste emprisonné pendant l’un des plus grands événements de football au monde. Sur France Inter, sa mère a exprimé cette inquiétude : « Je ne peux pas envisager qu’il ne soit pas sorti pour assister aux différents matchs. »

Une mobilisation qui ne faiblit pas

Depuis son incarcération, la famille de Christophe Gleizes multiplie les appels à sa libération. Des journalistes, des rédactions, des défenseurs de la liberté de la presse et des personnalités du monde sportif se sont mobilisés en sa faveur. Tous défendent la même ligne : Christophe Gleizes doit être considéré comme un journaliste ayant exercé son métier, et non comme une menace pour la sécurité de l’État algérien.

Un dossier sensible entre Paris et Alger

Le contexte diplomatique reste délicat entre la France et l’Algérie. Le cas de Christophe Gleizes dépasse désormais le cadre strictement judiciaire. Il est devenu un sujet politique et diplomatique. La famille espère qu’une issue pourra être trouvée rapidement, sans attendre de nouveaux mois de procédure. Le retrait du pourvoi en cassation est présenté comme un geste destiné à permettre une solution d’apaisement.

Une attente suspendue à Alger

Désormais, l’avenir de Christophe Gleizes dépend largement d’une décision des autorités algériennes. Si la voie de la grâce présidentielle s’ouvre, elle pourrait permettre sa libération sans relancer une longue bataille judiciaire. Pour ses proches, l’objectif est clair : obtenir son retour en France le plus vite possible. Et, si possible, avant que la Coupe du monde ne commence.