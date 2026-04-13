Paris : 500 manifestants pour l’abolition de la prostitution dix ans après la loi de 2016

Environ 500 personnes ont manifesté dimanche à Paris pour demander l’abolition de la prostitution, dix ans après l’adoption de la loi pénalisant les clients. Le rassemblement s’est tenu notamment devant le Panthéon, à l’appel de plusieurs associations engagées sur ce sujet.

Lors de cette mobilisation, des femmes sorties de la prostitution, originaires de plusieurs pays, ont pris la parole pour partager leur expérience. Elles ont défendu le modèle français, qui vise à sanctionner les clients tout en accompagnant les personnes concernées vers une sortie de la prostitution.

Un appel à renforcer et étendre la loi

Adoptée en 2016, la législation française a supprimé le délit de racolage et instauré des amendes pour les clients, pouvant atteindre 3 750 euros en cas de récidive. Elle prévoit également des dispositifs d’accompagnement pour les personnes souhaitant quitter la prostitution.

Les organisations présentes ont insisté sur la dimension sociale du phénomène, qu’elles associent à des situations de précarité et de vulnérabilité. Elles appellent à un renforcement des politiques publiques et à une extension de ce modèle à l’échelle internationale.