Dans une réglementation interdisant l’usage de la caféine comme pesticide, l’Union européenne a déclaré que le café est « nuisible » à la santé humaine, selon le journal The Telegraph.



Le rapport indique que des preuves scientifiques soutiennent que la caféine, présente dans le café, est dangereuse lorsqu’elle est ingérée. Cette substance peut affecter le cœur, l’hydratation, la température corporelle, provoquer de l’anxiété et des troubles du sommeil. Il souligne aussi que les recherches sur les dangers de la caféine pour les travailleurs ou ceux vivant à proximité de zones où elle est manipulée sont insuffisantes.



Ce rapport a été présenté pour justifier l’interdiction de la caféine comme moyen de lutte contre les escargots et les limaces autour des fermes de choux et de pommes de terre. Cependant, il a suscité des inquiétudes quant à une future réglementation bruxelloise qui pourrait concerner le café, un élément fondamental de la culture européenne.



Anders Vistisen, membre du Parlement européen danois et président du groupe « Les patriotes pour l’Europe », a exprimé son mécontentement : « Encore plus de directives inutiles et indésirables venant des bureaucrates de Bruxelles ! Où cela va-t-il nous mener ? Vont-ils vraiment nous obliger à boire du café décaféiné ? C’est ridicule. » Il a comparé cette directive à une tentative de Bruxelles d’interdire les roulés à la cannelle.



Il a rappelé que les pâtisseries danoises avaient dû être classées comme « traditionnelles » pour échapper aux restrictions européennes sur la coumarine, un composé toxique de la cannelle en grande quantité. Vistisen a ajouté : « Il y a quelques années, l’Union européenne a voulu interdire la cannelle dans nos pâtisseries. Les boulangers ont dû négocier. Il serait préférable que ces questions restent sous la compétence nationale et le choix personnel. »



Une interdiction similaire touchant le dioxyde de titane et d’autres colorants alimentaires a aussi contraint les boulangers à retirer leurs produits du marché européen ou à reformuler leurs recettes.