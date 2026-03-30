Pour ses 80 ans, “Le Petit Prince” s’offre une édition inspirée d’Harry Potter

Huit décennies après sa publication en France, Le Petit Prince continue de traverser les générations. Pour célébrer cet anniversaire, les éditions Gallimard Jeunesse dévoilent une nouvelle version du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, enrichie d’illustrations inédites et d’animations graphiques. Particularité de cette édition événement attendue le 2 avril : elle a été confiée au studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers visuel de la saga Harry Potter au cinéma.

Une relecture graphique signée par les créateurs de l’univers Harry Potter

Avec cette nouvelle édition, l’objectif n’était pas de reproduire les célèbres aquarelles de Saint-Exupéry, mais d’en proposer une interprétation contemporaine. « Le but n’était pas de répéter ce qui avait déjà été fait, mais de réimaginer l’œuvre », explique Miraphora Mina dans Ouest-France. Avec Eduardo Lima, elle a choisi de revisiter l’univers du Petit Prince en jouant sur la créativité, les textures et les effets visuels, dans une approche qui rappelle leurs précédents travaux sur des classiques comme Peter Pan ou Alice au pays des merveilles.

L’ouvrage, qui compte 192 pages, s’inscrit dans la lignée des éditions dites “animées”, avec des éléments graphiques interactifs et une mise en page pensée pour enrichir l’expérience de lecture. Traduit en 22 langues et tiré à 250 000 exemplaires dans le monde, ce projet vise un large public, des nouveaux lecteurs aux amateurs de l’œuvre originale.

Un succès mondial toujours intact 80 ans après sa publication française

Publié aux États-Unis en 1943 puis en France en 1946, après la mort d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince s’est imposé comme un phénomène littéraire mondial. Selon Thomas Rivière, membre de la succession de l’auteur, le livre s’est vendu à environ 300 millions d’exemplaires et a été traduit en 650 langues et dialectes, des chiffres rapportés par Ouest-France.

Cette nouvelle édition s’inscrit donc dans une volonté de faire vivre ce classique autrement, sans en trahir l’esprit. En mêlant héritage littéraire et esthétique contemporaine, elle témoigne de la capacité du Petit Prince à se renouveler sans perdre ce qui fait sa force : une œuvre universelle, intemporelle et toujours aussi vivante.