Hachette et StudioCanal s’associent pour mieux exploiter un filon sous-estimé : l’adaptation littéraire

Les deux mastodontes de l’industrie culturelle française, tous deux dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, ont annoncé mardi 5 mai la création d’une coentreprise baptisée On screen. Hachette Livre, premier éditeur français avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2025 et un catalogue de plus de 100 000 titres, s’associe à StudioCanal, premier studio de cinéma et de télévision en Europe, pour développer ensemble l’adaptation au cinéma et à la télévision d’œuvres littéraires. Bolloré avait pris le contrôle de Canal+ en 2012 et de Lagardère — maison mère d’Hachette — en 2021.

40 % du box-office mondial, moins de 10 % de la production : un potentiel largement sous-exploité

Le constat chiffré qui justifie ce rapprochement est éloquent : les adaptations d’œuvres littéraires représentent aujourd’hui près de 40 % du top 100 mondial du box-office, tout en ne constituant que moins de 10 % de la production cinématographique totale, selon les deux entreprises. Parmi les succès emblématiques de ces dernières décennies : Le Seigneur des anneaux de Tolkien, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas ou En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut. Ces adaptations « surperforment à l’écran, tant sur le plan commercial que critique », souligne leur communiqué commun, mais « une part importante de ce potentiel demeure sous-exploitée, les éditeurs ne captant encore qu’une part limitée de la valeur générée dans la durée par ces adaptations ». La société On screen aura donc pour mission d’identifier et de développer des projets issus du vaste catalogue d’Hachette, tandis que StudioCanal apportera son expertise en matière de conception créative, de financement, de production et de distribution internationale — le studio produisant et distribuant près de la moitié des 200 films et 80 séries du groupe Canal+ chaque année.