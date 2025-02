L’impact de l’amour sur la santé cardiaque

À l’approche de la Saint-Valentin, les experts en santé soulignent les bienfaits de l’amour pour la santé du cœur. Selon la Dr Joy Gielman, cardiologue au New York Presbyterian Hospital et à la Weill Cornell Medical College, les relations affectives positives ont un effet bénéfique sur la santé cardiaque.



Elle explique qu’une théorie propose que tomber amoureux peut stimuler la production d’ocytocine, tout en réduisant les hormones liées au stress, comme le cortisol, ce qui a pour effet de réguler la pression artérielle et d’améliorer la santé cardiovasculaire.



L’ocytocine, surnommée « hormone de l’amour », est sécrétée lors des contacts physiques avec un partenaire, renforçant ainsi les liens affectifs, la confiance et diminuant le stress, ce qui est favorable pour le cœur. Une étude de 2019 a révélé que l’ocytocine pourrait même ralentir l’accumulation de graisses et de cholestérol dans les artères, freinant ainsi l’évolution des maladies coronariennes.



En outre, cette hormone pourrait favoriser la régénération des cellules musculaires du cœur, ce qui aiderait à réparer les tissus cardiaques après un incident comme une crise cardiaque, comme l’a démontré une recherche de 2022.



Ces éléments expliquent pourquoi les personnes mariées sont moins exposées aux risques de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires, ajoute Gielman. Une étude de 2017 a révélé que les célibataires avaient un taux de mortalité cardiovasculaire supérieur de 45 % par rapport aux personnes mariées.



La cardiologue précise que les personnes mariées vivent également plus longtemps en moyenne. Elle mentionne aussi que le soutien d’un conjoint, notamment pour se rappeler de prendre ses médicaments et adopter un mode de vie sain, peut renforcer les bienfaits pour la santé.



Cependant, l’effet de l’amour sur le cœur varie selon le sexe. Selon Gielman, bien que le mariage réduise le risque de maladies cardiaques pour les hommes et les femmes, cet effet semble plus marqué chez les hommes. En effet, des études ont montré que les hommes mariés bénéficient d’une meilleure santé générale que ceux qui sont célibataires, divorcés ou veufs.



Une étude de 2023 de l’American College of Cardiology a révélé que les hommes non mariés sont plus de deux fois plus susceptibles de mourir d’insuffisance cardiaque dans les cinq ans suivant le diagnostic, par rapport à leurs homologues mariés. Par ailleurs, une recherche publiée en novembre a montré que les hommes mariés vieillissent plus lentement que les célibataires.



Cependant, si vous n’avez pas encore trouvé un partenaire romantique, il ne faut pas se décourager. Gielman souligne que des relations sociales solides avec des amis et la famille peuvent aussi apporter des bienfaits pour la santé cardiaque. De plus, avoir un animal de compagnie peut contribuer à une meilleure santé en incitant à une vie plus active et sociale.