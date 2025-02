L’exposition des enfants au tabagisme passif peut entraîner des changements génétiques

Des chercheurs ont découvert que l’exposition des enfants à la fumée de tabac à la maison pourrait provoquer des modifications génétiques, affectant l’expression des gènes et augmentant le risque de maladies futures.=



L’ADN, qui régule les fonctions corporelles, est constitué de gènes organisés de manière spécifique, donnant des instructions pour la production de protéines et la gestion des processus biologiques. La fumée de cigarette peut laisser des « empreintes » sur certains gènes, modifiant la façon dont ces instructions sont interprétées sans altérer leur contenu.

L’une de ces marques est la « méthylation de l’ADN », un mécanisme clé qui contrôle l’activation ou l’inhibition des gènes.



Si l’impact du tabagisme maternel sur les « changements épigénétiques » est bien documenté, cette étude est l’une des premières à démontrer les effets du tabagisme passif sur les enfants.



L’étude, qui a impliqué 2695 enfants de huit pays européens, dont l’Espagne, la France, la Grèce, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, a analysé des échantillons de sang d’enfants de 7 à 10 ans. Les chercheurs ont observé la méthylation de l’ADN en fonction du nombre de fumeurs dans le foyer (0, 1 ou 2 et plus).



Des modifications de méthylation ont été détectées dans 11 régions génétiques, toutes liées à l’exposition à la fumée de tabac passive. Certaines de ces régions sont également associées à des effets directs du tabac sur les fumeurs ou pendant la grossesse.



En outre, six de ces régions sont liées à des maladies liées au tabagisme, comme l’asthme et le cancer.



La maison demeure la principale source d’exposition des enfants au tabagisme passif. En 2004, 40 % des enfants dans le monde étaient exposés à la fumée de tabac. Cette exposition augmente non seulement les risques de maladies respiratoires et cardiaques, mais peut aussi perturber le développement neurologique et la fonction immunitaire.



Marta Cusin-Thomas, chercheuse à l’Institut de santé globale de Barcelone (ISGlobal) et auteure principale de l’étude, déclare : « Notre étude montre que l’exposition au tabagisme passif pendant l’enfance laisse des traces au niveau moléculaire et peut modifier l’expression des gènes responsables de la susceptibilité aux maladies à l’âge adulte. »



Elle ajoute : « Les résultats suggèrent que l’exposition à la fumée de tabac durant l’enfance entraîne des changements génétiques similaires à ceux observés avec l’exposition au tabac pendant la grossesse ou le tabagisme actif. Cela souligne l’urgence d’adopter des mesures pour réduire l’exposition des enfants à la fumée de tabac à domicile ou dans des espaces fermés. »