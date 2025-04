Les 50 meilleures entreprises américaines pour les programmes d’alphabétisation en intelligence artificielle

Des ressources en intelligence artificielle… aux programmes de développement des compétences, le classement annuel de « LinkedIn » des meilleures entreprises met en lumière des sociétés qui investissent pour transformer les lieux de travail en sites de croissance et de succès.

L’engagement des entreprises envers leurs employés, comme l’a écrit María José Gutiérrez Chávez (*).

Andrew Seaman, responsable des emplois et du développement professionnel chez « LinkedIn News », a déclaré : « Ce sont des entreprises engagées envers leurs employés, et ces derniers savent qu’ils ne sont pas seuls dans leur parcours professionnel. Je pense que cette approche peut être utilisée aussi lorsqu’une personne cherche un emploi. »

Les 50 meilleures entreprises américaines

Le classement a été publié mardi. Il repose sur des données de « LinkedIn » concernant le développement des compétences, la rétention des employés, la diversité des genres, les opportunités de progression de carrière, et bien d’autres critères, afin de classer les 50 meilleures entreprises américaines en termes de croissance professionnelle.

Ce classement est également un outil pour ceux qui recherchent un emploi. Selon « LinkedIn », toutes ces entreprises leaders cherchent actuellement à recruter davantage de nouveaux travailleurs, avec plus de 129 000 postes vacants dans l’ensemble des entreprises.

Alphabet et Amazon en tête

La société Alphabet (la société mère de Google) a pris la première place, suivie d’Amazon et de Wells Fargo, qui occupaient respectivement la première et la deuxième position l’année dernière également.

Le classement a également mis en avant les entreprises liées à l’intelligence artificielle, avec Nvidia et ServiceNow apparaissant pour la première fois dans le classement.

Outils d’intelligence artificielle pour le développement des compétences

Parmi les 50 entreprises distinguées, issues de divers secteurs, les employeurs utilisent des ressources soutenues par l’intelligence artificielle pour leurs employés, telles que l’assistant virtuel IA Erica de Bank of America (11e place) ; l’outil « Academy AI » de Moderna (43e place), qui personnalise l’apprentissage en fonction des besoins des employés ; et l’« Assistant de productivité interactif Ask AT&T » de la société AT&T (7e place).

Les initiatives d’amélioration des compétences en intelligence artificielle renforcent les compétences les plus recherchées cette année, fournissant aux employés une compréhension plus approfondie de l’intelligence artificielle.

Programmes de formation

En plus de l’intelligence artificielle, plusieurs grandes entreprises ont mis en place des programmes de croissance pour leurs employés, tels que des formations professionnelles interdisciplinaires. Parmi ces entreprises, Walmart (10e place) a investi un milliard de dollars dans des formations d’une semaine pour obtenir une certification spécialisée, facilitant l’accès à des emplois recherchés ; Kearney (46e place) propose des programmes de formation professionnelle et des cours individuels de six mois.

Méthodologie de sélection des entreprises

La méthodologie de « LinkedIn » repose sur huit critères clés : la capacité à progresser, la croissance des compétences, la stabilité de l’entreprise, les opportunités externes, l’adéquation avec l’environnement de travail, la diversité des genres, l’origine académique et la présence des employés dans le pays.

Seaman a ajouté : « Vous pouvez vous sentir seul en progressant dans votre carrière, et il est bon de voir des entreprises investir dans leurs employés et avoir un réel intérêt pour leur succès. »

Top 10 des entreprises

Voici les dix meilleures entreprises pour 2025 dans l’ordre :