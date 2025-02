L’enrouement peut être le symptôme de diverses affections

Selon l’Association professionnelle des médecins ORL en Allemagne, l’enrouement peut être causé par plusieurs facteurs, allant des plus bénins aux plus sérieux.



Parmi les causes bénignes, on retrouve le rhume ainsi que certains effets secondaires de médicaments, comme les sprays à la cortisone utilisés dans le traitement de l’asthme.



Cependant, l’enrouement peut également révéler des pathologies plus graves, telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), le reflux gastro-œsophagien, une paralysie des cordes vocales ou encore un cancer du larynx.



Il est donc conseillé de consulter un médecin si l’enrouement persiste sans cause évidente, surtout s’il s’accompagne d’autres symptômes.



Ces symptômes peuvent inclure une aphonie complète, des difficultés à avaler ou à respirer, une sensation de gêne dans la gorge, ainsi qu’une perte de poids inexpliquée, une fatigue persistante et une diminution des capacités physiques.