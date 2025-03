Le smartphone le plus fin au monde : Tecno dévoile le Spark Slim

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, la marque Tecno a présenté son dernier smartphone, le Tecno Spark Slim, qu’elle qualifie de « téléphone le plus fin au monde ».



Cette annonce intervient alors que le marché des smartphones attend avec impatience le lancement du Samsung Galaxy S25 Edge et l’arrivée de l’iPhone 17 Air d’Apple.



Un design ultra-fin qui défie la concurrence



Alors que les grands constructeurs comme Samsung et Apple poursuivent la tendance des smartphones toujours plus fins, cette approche se fait souvent au détriment de la capacité des batteries.



D’après certaines fuites, la batterie du Galaxy S25 Edge serait inférieure à 5000 mAh, tandis que le Tecno Spark Slim inverse cette tendance avec une batterie de 5200 mAh, surpassant ainsi plusieurs modèles haut de gamme. Malgré cela, son épaisseur ne dépasse pas 5,75 mm, ce qui en fait un appareil encore plus fin que le Galaxy S25 Ultra (8,25 mm) et l’iPhone 16 Pro Max (8,25 mm).



Des informations suggèrent également que le Galaxy S25 Edge pourrait mesurer 6 mm d’épaisseur, ce qui reste supérieur au Spark Slim.



Un écran haute résolution et des performances fluides



Le Tecno Spark Slim se distingue par un écran AMOLED de 6,78 pouces aux bords incurvés, qui lui confère une apparence plus fine par rapport au design plat du Galaxy S25 Edge.



Avec une luminosité maximale de 4500 nits, il assure une visibilité optimale même sous une forte lumière.



Côté performances, son taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une expérience fluide et réactive, idéale pour naviguer et utiliser plusieurs applications simultanément.



Bien que Tecno n’ait pas encore révélé les détails de son processeur, les informations disponibles indiquent qu’il s’agit d’un modèle octa-core.



De plus, l’intégration de Google Gemini promet des améliorations basées sur l’intelligence artificielle, optimisant ainsi l’expérience utilisateur.



Un appareil photo performant malgré sa finesse



Pour les passionnés de photographie, le Tecno Spark Slim est équipé d’un double capteur photo de 50 MP, permettant des clichés détaillés et nets.



Bien qu’il ne rivalise pas totalement avec les performances photo de Samsung et Apple, le fait d’intégrer deux capteurs dans un téléphone aussi mince est un atout considérable, d’autant plus que certaines rumeurs suggèrent que l’iPhone 17 Air pourrait ne disposer que d’un seul capteur arrière.



Une charge rapide pour compenser un design ultra-fin.



En plus de sa batterie de 5200 mAh, le Tecno Spark Slim est compatible avec la charge rapide 45 W, une vitesse similaire à celle du Galaxy S25 Ultra.



Cela signifie que, malgré sa conception ultra-fine, le smartphone peut être rechargé très rapidement, offrant ainsi une bonne autonomie sans compromis.



Un lancement progressif sur le marché



Pour l’instant, Tecno n’a pas communiqué de date de sortie précise pour le Spark Slim, mais la marque a indiqué que la commercialisation se fera de manière progressive sur les différents marchés.