Le miel est-il réellement bénéfique pour la santé ?

Le miel fait partie de notre quotidien et est utilisé de multiples façons : en tant qu’ingrédient dans les desserts et les yaourts, en accompagnement des sauces pour salades, ou encore comme remède naturel contre le rhume et les brûlures.

À ce sujet, le journal britannique The Telegraph a consulté plusieurs experts pour mieux comprendre les bienfaits du miel et savoir s’il existe des contre-indications pour certaines personnes.

Quels sont les bienfaits du miel pour la santé ?

Contribue à la santé cardiovasculaire

Selon la nutritionniste Julie Joo, le miel pourrait aider à réguler la pression artérielle et le rythme cardiaque, ce qui aurait un effet positif sur le système cardiovasculaire.

Des recherches ont également montré que la consommation de miel pourrait améliorer le taux de cholestérol, réduisant ainsi les risques de maladies cardiaques.

De son côté, le nutritionniste britannique Rob Hobson souligne que le miel est riche en polyphénols, des antioxydants qui peuvent contribuer à diminuer le stress oxydatif et l’inflammation, deux facteurs impliqués dans les pathologies cardiaques.

Apaise la toux et les symptômes du rhume

Le miel est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques, notamment dans le traitement des toux persistantes.

Une étude menée par des chercheurs d’Oxford a révélé que le miel était plus efficace que certains médicaments couramment utilisés, tels que les antihistaminiques et les sirops contre la toux, pour atténuer la fréquence, l’intensité et la durée des symptômes du rhume.

Julie Joo explique que la texture épaisse du miel forme une couche protectrice sur la gorge, ce qui réduit l’irritation et procure un soulagement immédiat.

Renforce le système immunitaire

D’après Rob Hobson, le miel contient des polyphénols et des flavonoïdes, qui sont des antioxydants naturels favorisant la réduction du stress oxydatif et de l’inflammation.

Des études en laboratoire suggèrent également que le miel pourrait stimuler les défenses immunitaires en augmentant l’activité des cellules immunitaires. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cet effet chez l’homme.

Favorise un bon équilibre intestinal

Julie Joo rappelle que la santé intestinale joue un rôle essentiel dans notre bien-être général. Une flore intestinale équilibrée permet de protéger l’organisme contre les bactéries nocives et de renforcer le système immunitaire.

Elle ajoute que le miel contient des prébiotiques, qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales et contribuent ainsi à réguler l’immunité.

Accélère la cicatrisation des plaies

Le miel est également utilisé pour favoriser la guérison des plaies et des brûlures.

Des recherches menées à l’université d’Auckland ont démontré que le miel pouvait accélérer le processus de cicatrisation plus efficacement que les pansements traditionnels en gaze ou en lin.

Le miel peut-il avoir des effets indésirables ?

Bien que le miel soit souvent présenté comme une alternative plus saine au sucre raffiné, les experts recommandent de ne pas en abuser, car sa consommation excessive peut entraîner une prise de poids et favoriser l’apparition de caries.

Julie Joo précise que le miel est principalement composé de glucose et de fructose. Bien qu’il possède certains bienfaits absents dans le sucre blanc, son effet sur la glycémie reste similaire.

Toutefois, lorsqu’il est consommé dans le cadre d’un repas équilibré, accompagné d’aliments riches en protéines, en fibres et en bonnes graisses, son impact sur la glycémie peut être atténué.

Le miel convient-il à tout le monde ?

Rob Hobson met en garde contre l’administration de miel aux nourrissons de moins d’un an, en raison du risque de botulisme infantile, une maladie grave causée par la bactérie Clostridium botulinum, qui peut contaminer le miel.

Il recommande également aux personnes atteintes de diabète de type 2 d’éviter une consommation régulière de miel, car celui-ci peut provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang. Il conseille de le consommer avec modération, comme tout autre édulcorant.

Enfin, Julie Joo souligne que les personnes allergiques aux abeilles, au pollen ou au miel devraient s’abstenir d’en consommer, au risque de déclencher une réaction allergique.