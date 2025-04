Santé – Sept conseils pour lutter contre la prise de poids

Avec l’arrivée du printemps, beaucoup de personnes ressentent une augmentation de l’appétit, un phénomène difficile à expliquer, mais bien réel. Ceux qui en souffrent savent à quel point il est difficile de contrôler cette sensation de faim.

Les causes de la faim du printemps

Ce regain d’appétit ou cette difficulté à contrôler sa faim au printemps s’explique par des facteurs hormonaux et des changements physiologiques pouvant mener à une envie accrue de manger, notamment certains types d’aliments.

Après l’hiver, le corps s’est habitué à stocker de l’énergie pour affronter le froid, ce qui perturbe le métabolisme et les hormones, selon Doctissimo.

Le passage à l’heure d’été et l’exposition accrue au soleil accentuent le phénomène. Les hormones comme la sérotonine et la ghréline, qui régulent l’appétit, sont particulièrement touchées. Une baisse du taux de sérotonine, par exemple, accroît l’envie de consommer du sucre.

Conseils pour éviter la prise de poids

L’augmentation de l’appétit peut entraîner une prise de poids. Voici ce que recommandent les nutritionnistes pour y faire face :

Miser sur les fibres : les légumes de saison comme la courge, l’artichaut ou les épinards, et les fruits comme les fraises ou les kiwis sont d’excellentes sources de fibres et apportent les vitamines nécessaires à l’organisme.

Consommer des protéines maigres : elles aident à mieux contrôler l’appétit et à développer la masse musculaire. Les meilleurs choix : le poisson, les œufs, les légumineuses.

Favoriser les bonnes graisses : L’huile d’olive, les graines de chia et les fruits secs non salés sont des alliés précieux.

Prendre un petit-déjeuner riche en protéines : cela augmente la sensation de satiété pendant la journée et aide à stabiliser le taux de sucre dès le matin.

Bien hydrater son corps : avec la hausse des températures et l’augmentation de la transpiration, le besoin en eau grandit. Il est important de boire suffisamment pour éviter de confondre faim et soif. Les tisanes peuvent également aider à limiter les grignotages.

Éviter les sucres rapides : la tentation est grande de consommer des boissons sucrées ou des glaces pour se rafraîchir. Mais elles sont riches en sucre et en calories. Mieux vaut privilégier les fruits frais pour réguler naturellement le taux de sucre.

Continuer à bouger régulièrement : avec les beaux jours, il est essentiel de maintenir une activité physique. La marche, le vélo ou les balades en pleine nature aident à contrôler l’appétit et, par conséquent, à mieux gérer son poids.

En suivant ces conseils simples mais efficaces, il est tout à fait possible de profiter du printemps sans laisser la faim prendre le dessus.