Prison ferme requise contre Patrick Balkany, soupçonné d’avoir fait de la police municipale son service de chauffeur

À Levallois-Perret, le nom de Balkany finit toujours par revenir, comme une vieille affiche que l’on n’arrive pas à décoller. Cette fois, l’ancien maire est visé pour une pratique que le parquet juge inacceptable: l’utilisation présumée de policiers municipaux comme chauffeurs ou agents de protection au bénéfice de Patrick Balkany et de son entourage, alors qu’ils étaient payés pour des missions de sécurité publique.

Selon l’accusation, des effectifs et des moyens municipaux auraient été mobilisés pour des déplacements et un dispositif de protection qui relevaient moins de l’intérêt général que du confort d’un élu. Derrière cette mécanique, des qualifications classiques pour ce type de dossier planent au-dessus de l’audience, autour du détournement de fonds publics, de l’abus d’autorité ou encore de l’usage irrégulier de ressources de la ville. Le parquet a requis un an de prison ferme contre Patrick Balkany.

Dans ce genre d’affaire, la justice ne se contente pas d’un détail de protocole ou d’un arrangement de couloir. Elle cherche une logique, une habitude, un système. Et l’argument est simple: chaque heure passée à conduire ou à sécuriser un élu en dehors des cadres prévus, c’est une heure qui n’est pas consacrée aux missions quotidiennes, celles que les habitants attendent au coin de la rue, devant les écoles ou sur les axes fréquentés.

Quand l’uniforme devient un badge de service privé

En face, la défense s’inscrit souvent dans une autre lecture, plus “fonctionnelle”. Protéger un maire, organiser des déplacements, garantir une sécurité jugée nécessaire: l’argument a déjà été entendu dans d’autres dossiers impliquant des élus locaux. Reste que le procès ne porte pas sur l’idée générale de sécurité d’un responsable politique, mais sur la frontière, très concrète, entre ce qui relève d’une mission publique et ce qui ressemble à une prestation personnelle payée par la collectivité.

L’affaire s’ajoute à une longue séquence judiciaire qui colle à Patrick Balkany depuis des années, entre condamnations passées et nouveaux volets examinant la gestion municipale au quotidien. Levallois-Perret, souvent citée pour ses controverses, se retrouve une nouvelle fois au centre d’un débat très français: la puissance des baronnies locales, la tentation de confondre mairie et maison, l’idée que l’on peut tout arranger “comme avant”.

Au-delà du cas Balkany, le dossier tombe au moment où la place des polices municipales prend de l’ampleur dans le débat public, avec des dizaines de milliers d’agents et des missions qui s’étendent. Plus ces forces montent en puissance, plus la question du contrôle et de l’usage exact de leurs moyens devient sensible, presque tactile pour le contribuable. Et c’est là que la justice tranche, ou tente de le faire, cette ligne mince entre protection légitime et privilège municipal.