L’ancien président Nicolas Sarkozy a choisi de ne pas contester la décision de justice rejetant sa demande de confusion des peines dans le dossier Bygmalion. Selon des informations confirmées par son entourage, cette décision met un terme aux recours possibles sur ce point précis.

Deux semaines après le rejet prononcé le 9 mars, Nicolas Sarkozy acte ainsi une étape judiciaire importante. Cette position implique qu’il devra exécuter la peine de six mois de prison ferme à laquelle il a été condamné dans cette affaire liée au financement de sa campagne présidentielle de 2012.

Une demande de confusion des peines refusée

En février dernier, Nicolas Sarkozy avait sollicité la justice afin que cette peine soit considérée comme déjà effectuée. Son argument reposait sur le fait qu’il avait précédemment été soumis au port d’un bracelet électronique dans le cadre d’une autre condamnation, celle de l’affaire dite des écoutes.

L’ancien chef de l’État avait en effet porté ce dispositif de surveillance entre février et mai 2025, période durant laquelle se tenait également le procès en première instance du dossier libyen. Toutefois, la juridiction compétente a estimé que ces éléments ne permettaient pas de confondre les peines, rejetant ainsi sa requête.

Une prochaine convocation devant le juge d’application des peines

À la suite de cette décision devenue définitive, Nicolas Sarkozy sera prochainement convoqué par un juge d’application des peines. Cette étape déterminera les modalités concrètes d’exécution de sa condamnation, notamment les conditions dans lesquelles les six mois de détention seront purgés.

À ce stade, aucune date officielle n’a été communiquée concernant cette convocation. Le juge devra préciser si la peine pourra être aménagée, conformément aux dispositions prévues par le droit pénal français, ou si elle devra être exécutée sous une forme stricte.

Un contexte judiciaire toujours chargé

Parallèlement à cette affaire, Nicolas Sarkozy reste engagé dans d’autres procédures judiciaires. Depuis le lundi 16 mars et jusqu’au 3 juin, il comparaît en appel dans le dossier du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007.

Dans ce volet, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné en septembre à cinq ans d’emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs. Cette décision faisait suite à une première incarcération intervenue à l’automne 2025.