Un parc d’attractions Minecraft avec montagnes russes et univers immersif ouvrira en 2027 près de Londres

Un projet d’envergure pour les fans du célèbre jeu vidéo. Un espace entièrement dédié à l’univers de Minecraft ouvrira ses portes en 2027 au parc Chessington World of Adventures, au sud-ouest de Londres. Baptisé « Minecraft World », ce nouveau land promet une immersion grandeur nature dans l’un des jeux les plus populaires de l’histoire.

Un univers fidèle au jeu avec attractions et expériences immersives

Imaginé par Merlin Entertainments en collaboration avec Mojang Studios, ce parc proposera plusieurs attractions inspirées directement de l’univers cubique de Minecraft. Parmi elles, des montagnes russes inédites, mais aussi des aires de jeux construites à partir des célèbres blocs du jeu, ainsi que des boutiques et restaurants thématiques.

L’objectif affiché est de permettre aux visiteurs d’entrer littéralement dans l’« Overworld », la dimension principale du jeu, et de vivre une expérience interactive fidèle à son esthétique et à son esprit. Les concepteurs promettent également de retrouver l’humour décalé qui fait le succès de la franchise.

Un projet ambitieux pour un phénomène mondial

Ce nouvel espace représente un investissement estimé à 57 millions d’euros. Il s’inscrit dans une stratégie plus large visant à étendre l’univers de Minecraft au-delà du jeu vidéo, déjà renforcée par le succès de son adaptation au cinéma en 2025.

Créé en 2009, Minecraft reste aujourd’hui le jeu vidéo le plus vendu au monde, avec plus de 350 millions d’exemplaires écoulés. Son influence dépasse largement le cadre du gaming, touchant désormais le cinéma, les produits dérivés et, bientôt, les parcs d’attractions.

Situé à une vingtaine de kilomètres de Londres, le parc Chessington World of Adventures, qui s’étend sur 52 hectares, accueillera cette nouveauté dès 2027, sans date précise pour l’instant. Une ouverture qui devrait attirer des visiteurs venus de toute l’Europe, séduits par cette expérience immersive inédite.