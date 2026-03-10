Face à l’escalade militaire au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a décidé de réunir un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mardi à 18h30 à l’Élysée. Cette réunion intervient alors que la guerre déclenchée le 28 février entre l’Iran d’un côté et les États-Unis et Israël de l’autre entre dans son onzième jour et continue de provoquer de fortes tensions dans toute la région.

Selon l’Élysée, ce conseil de défense doit permettre de faire un point complet sur la situation militaire et diplomatique ainsi que sur la sécurité des ressortissants français présents au Moyen-Orient. Depuis le début du conflit, plusieurs opérations de rapatriement ont déjà été organisées pour évacuer des Français des zones les plus exposées.

La situation reste particulièrement volatile. Tandis que Donald Trump a affirmé lundi que la guerre pourrait bientôt se terminer, les Gardiens de la Révolution iraniens ont de leur côté assuré que ce serait Téhéran qui « déciderait de la fin de la guerre », laissant planer l’incertitude sur l’évolution du conflit dans les prochains jours.