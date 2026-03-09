Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que la France et ses partenaires travaillaient à la mise en place d’une mission maritime « purement défensive » afin de permettre la réouverture du détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le commerce énergétique.

S’exprimant lors d’un déplacement à Chypre, le chef de l’État a expliqué que cette initiative visait à garantir la liberté de navigation dans la région, alors que les tensions militaires au Moyen-Orient ont fortement perturbé le trafic maritime ces dernières semaines.

« Nous préparons une mission dont le but est de rouvrir le détroit d’Ormuz dans des conditions purement défensives », a affirmé Emmanuel Macron.

Le président français a insisté sur le caractère non offensif du dispositif envisagé, soulignant que l’objectif serait uniquement de sécuriser la circulation des navires commerciaux et de prévenir les incidents militaires.

Un passage clé pour le commerce mondial du pétrole

Situé entre l’Iran et Oman, le détroit d’Ormuz constitue un point de passage essentiel pour l’économie mondiale. Selon l’Agence internationale de l’énergie, près d’un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par ce corridor maritime.

Toute perturbation du trafic dans cette zone peut donc provoquer une forte instabilité sur les marchés énergétiques et perturber les chaînes d’approvisionnement internationales.

Les tensions militaires entre l’Iran, Israël et les États-Unis ont récemment ravivé les inquiétudes concernant la sécurité de cette route maritime. Plusieurs incidents impliquant des drones, des missiles et des navires militaires ont été signalés dans la région depuis la fin du mois de février.

Une coordination avec les partenaires européens et internationaux

Selon Emmanuel Macron, la mission envisagée serait menée en coordination avec plusieurs partenaires internationaux, notamment européens.

Le chef de l’État a rappelé que la France dispose déjà d’une présence militaire dans la région, notamment aux Émirats arabes unis, et participe régulièrement à des opérations navales destinées à sécuriser les routes maritimes du Golfe.

Cette nouvelle initiative pourrait s’inscrire dans la continuité des missions de surveillance maritime déjà menées dans la région, notamment dans le cadre d’opérations européennes visant à protéger la navigation commerciale.

Un contexte régional marqué par l’escalade militaire

La déclaration du président français intervient dans un contexte de forte montée des tensions au Moyen-Orient. Depuis la fin du mois de février, l’Iran a mené plusieurs attaques de drones contre des pays du Golfe et contre Israël, en réponse à des frappes israéliennes et américaines visant des positions iraniennes.

Ces développements ont suscité de nouvelles préoccupations concernant la sécurité des infrastructures énergétiques et des routes maritimes stratégiques.

Dans ce contexte, la sécurisation du détroit d’Ormuz apparaît comme un enjeu central pour de nombreux États dépendants des importations d’hydrocarbures.

La France veut éviter une escalade militaire

Emmanuel Macron a souligné que la mission envisagée devait contribuer à la désescalade et non à l’aggravation des tensions dans la région.

En insistant sur le caractère « purement défensif » de l’opération, le président français cherche à rassurer les acteurs régionaux tout en affirmant la volonté de la France et de ses partenaires de garantir la sécurité des routes maritimes.

L’objectif, selon l’Élysée, est de permettre la reprise du trafic commercial dans le détroit d’Ormuz tout en réduisant les risques d’incidents militaires dans cette zone particulièrement sensible du Golfe.