Une réunion officielle de la commission municipale de la ville de Millersville, dans le Tennessee, a tourné à l’incident plutôt insolite : un avocat de la municipalité a quitté ses fonctions en plein débat sur sa rémunération.

L’avocat de la ville, Bryant Kroll, participait à la première réunion d’une nouvelle équipe de commissaires municipaux élus lorsque l’un d’eux a proposé de réduire drastiquement ses honoraires. Jusqu’alors facturé 200 dollars de l’heure, son tarif aurait été ramené à 15 dollars de l’heure, une baisse de plus de 90%.

La proposition a immédiatement déclenché une réaction de l’intéressé, qui a dénoncé une rupture contractuelle avant d’annoncer sa démission.

« C’est une rupture de contrat »

Au cours de la réunion, le commissaire Dustin Darnall a justifié la proposition par la situation financière difficile de la municipalité. Selon lui, les dépenses juridiques de la ville avaient fortement augmenté depuis l’arrivée de l’avocat.

Il a expliqué que le budget annuel consacré aux services juridiques était passé d’environ 32 000 dollars à près de 100 000 dollars, un niveau jugé incompatible avec les finances de la ville.

Face à cette proposition, Bryant Kroll a réagi publiquement pendant la séance : « Je me contenterai d’ajouter que le droit a un terme pour cela : on appelle cela une rupture de contrat et une incitation à rompre un contrat. Je vais donc présenter ma démission. »

Après cette déclaration, l’avocat a immédiatement rangé son ordinateur, récupéré ses affaires et quitté la salle, mettant fin à son mandat sur-le-champ.

Des tensions politiques et juridiques en toile de fond

La réunion se déroulait dans un contexte politique déjà tendu pour cette petite ville située au nord de Nashville. La nouvelle commission municipale venait d’être installée après plusieurs mois de polémiques locales liées notamment à la gestion de la police municipale et à diverses décisions administratives.

Bryant Kroll faisait lui-même l’objet de critiques de certains élus. Un juge du comté de Sumner avait notamment pointé un conflit d’intérêts, estimant qu’il ne pouvait pas simultanément représenter la ville et l’ancien maire Tommy Long dans une procédure judiciaire visant ce dernier.

Au cours de la réunion, Dustin Darnall a également rappelé que le tarif de 200 dollars de l’heure n’avait jamais été formellement approuvé par la commission municipale, comme l’exige la loi locale.

Une décision finalement jamais adoptée

Ironiquement, la proposition de réduction de salaire n’a jamais été mise en œuvre. Après la démission immédiate de l’avocat, la motion visant à réduire son tarif a finalement été retirée.

Dustin Darnall a reconnu par la suite que la situation aurait pu être différente si l’avocat avait attendu le vote : « Il aurait dû attendre que nous adoptions la motion. Il a démissionné, et la motion a été retirée, donc nous n’avons jamais modifié sa rémunération. »