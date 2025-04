Impôts 2025 : cette case oubliée après un déménagement pourrait vous coûter cher

Chaque printemps, la déclaration de revenus revient avec ses nouveautés… et ses pièges. En 2024, un changement d’adresse mal signalé peut rapidement se transformer en galère fiscale. Une simple case à cocher ou un encadré ignoré, et vous risquez de ne pas recevoir votre avis d’imposition, vos courriers importants — voire de subir des erreurs dans vos calculs d’impôt. Que vous soyez propriétaire ou locataire, que vous ayez déménagé en 2024 ou prévu de le faire en 2025, il est désormais impératif de le signaler précisément. Sur la déclaration en ligne, tout se joue dès l’étape « État civil/Adresse » et surtout dans l’encadré bleu à l’étape 2, dédié aux « Renseignements personnels ». Adresse complète, date du déménagement, nombre de pièces, statut d’occupation : rien ne doit être laissé de côté.

Un oubli qui peut bloquer vos droits… et fausser vos impôts

Ce n’est pas qu’une formalité. En plus de vous exposer à des retards dans la réception de vos documents fiscaux, une adresse erronée peut fausser vos calculs de taxe d’habitation résiduelle, ou même impacter certains droits sociaux liés à votre lieu de résidence. Et si vous avez déménagé pour raisons professionnelles, seuls certains frais peuvent être déduits — à condition d’avoir bien conservé vos justificatifs. La bonne nouvelle ? Vous pouvez signaler tous ces changements via une plateforme officielle (demarches.service-public.fr), qui notifie plusieurs organismes d’un coup. Mais encore faut-il penser à le faire. Car en matière d’impôts, ce n’est pas l’administration qui viendra vous courir après — c’est vous qui paierez l’addition.