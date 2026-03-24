Suède : un projet de loi durcit les conditions de séjour des migrants

Le gouvernement suédois a présenté un projet de loi visant à renforcer sa politique migratoire en introduisant une obligation pour les étrangers de mener une « vie honnête », sous peine d’expulsion. Cette réforme, si elle est adoptée, faciliterait notamment le retrait des titres de séjour pour des comportements jugés contraires aux règles du pays.

Les autorités évoquent plusieurs situations concernées, comme le non-paiement de dettes ou d’amendes, le travail dissimulé, la fraude aux prestations sociales ou encore le non-respect des décisions administratives. Le texte prévoit aussi des sanctions en cas de mensonge dans les demandes de titre de séjour ou si une personne est considérée comme une menace.

Un texte critiqué pour son flou

Soutenue par la majorité et les Démocrates de Suède, cette réforme s’inscrit dans un durcissement global de la politique migratoire engagé depuis 2022. Le gouvernement insiste sur la nécessité de responsabiliser les bénéficiaires d’un droit de séjour et de préserver l’ordre public.

Mais le projet suscite de vives critiques, notamment de la part d’organisations de défense des droits humains. Elles dénoncent une notion de « vie honnête » trop imprécise, susceptible d’entraîner des interprétations arbitraires et de créer des inégalités entre citoyens suédois et étrangers.

Si le Parlement valide le texte, les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur dès le 13 juillet.