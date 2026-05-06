Un cargo français touché par un projectile dans le détroit d’Ormuz, plusieurs marins blessés

Un navire de commerce français de l’armateur français CMA CGM a été atteint mardi soir par un projectile dont l’origine n’a pas encore été identifiée dans le détroit d’Ormuz. L’événement a été signalé vers 20h30 à Paris, dans l’un des passages maritimes les plus sensibles au monde. Plusieurs membres d’équipage auraient été blessés.

Donald Trump suspend temporairement “Project Freedom”

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé une pause temporaire de “Project Freedom”, l’opération américaine destinée à faciliter le passage de navires dans le détroit d’Ormuz. Donald Trump a déclaré que cette suspension devait permettre de voir si un accord avec l’Iran pouvait être finalisé et signé, tout en précisant que le blocus resterait en vigueur.

Donald Trump a présenté cette décision comme une pause de courte durée, liée à des progrès diplomatiques avec Téhéran. Cette annonce contraste avec les déclarations précédentes de responsables américains, dont Marco Rubio et Pete Hegseth, qui affirmaient encore que les États-Unis continuaient d’agir pour maintenir ouverte cette route maritime stratégique.

Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions internationales

Le détroit d’Ormuz reste un point de passage crucial pour le commerce mondial de l’énergie et pour la navigation commerciale entre le golfe Persique et le golfe d’Oman. Sa fermeture partielle, sa militarisation ou la multiplication d’incidents contre des navires marchands peuvent rapidement peser sur les marchés pétroliers, les assurances maritimes et les chaînes d’approvisionnement internationales.

Seules quelques embarcations commerciales auraient récemment transité sous protection américaine, tandis que de nombreux navires resteraient bloqués ou en attente dans la région. La situation continue de nourrir les inquiétudes des compagnies maritimes et des assureurs, alors que les tensions entre Washington et Téhéran restent élevées.