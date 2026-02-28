Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a été tué lors d’une attaque contre l’Iran menée par Israël et les États-Unis, ont déclaré samedi à l’Associated Press des responsables israéliens. Donald Trump l’a également confirmé, déclarant : « Khamenei, l’un des personnages les plus malfaisants de l’histoire, est mort. C’est une justice rendue non seulement au peuple iranien, mais aussi à tous les grands Américains et à tous ceux, dans de nombreux pays à travers le monde, qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et sa bande de voyous sanguinaires.

Il n’a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués. Grâce à notre étroite collaboration avec Israël, lui et les autres dirigeants qui ont été tués avec lui n’ont rien pu faire. C’est la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre son pays. Nous avons entendu dire que de nombreux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l’armée et d’autres forces de sécurité et de police ne veulent plus se battre et cherchent à obtenir l’immunité de notre part.

Comme je l’ai dit hier soir, « Ils peuvent obtenir l’immunité maintenant, mais plus tard, ils n’auront que la mort ! » Espérons que les Gardiens de la révolution et la police fusionneront pacifiquement avec les patriotes iraniens et travailleront ensemble comme une seule et même entité pour redonner au pays la grandeur qu’il mérite. Ce processus devrait bientôt commencer, car non seulement Khamenei est mort, mais le pays a été, en un seul jour, très fortement détruit, voire anéanti. Les bombardements intensifs et précis se poursuivront toutefois sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de PAIX DANS TOUT LE MOYEN-ORIENT ET, EN RÉALITÉ, DANS LE MONDE ENTIER !

Benjamin Netanyahu avait également annoncé la mort de Khamenei

Dans une allocution télévisée à l’échelle nationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait lui aussi déclaré qu’il existait des « signes croissants » indiquant que Khamenei avait été tué lorsque Israël a frappé son complexe tôt samedi.

Peu après cette déclaration, deux responsables israéliens ont affirmé qu’Israël avait confirmé sa mort. Les deux responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat dans l’attente d’une annonce officielle et n’ont fourni aucun autre détail.

Khamenei avait succédé à l’ayatollah Ruhollah Khomeini, le chef de la révolution islamique de 1979. Il avait le dernier mot sur toutes les grandes politiques, dirigeant l’establishment religieux iranien et le Corps des gardiens de la révolution — les deux principaux centres de pouvoir de la théocratie du pays.

Alors que l’attaque contre l’Iran se déroulait, le président américain Donald Trump a exhorté la population iranienne à « prendre le contrôle de son destin » en se soulevant contre la direction islamique. Dans une vidéo annonçant les « opérations de combat majeures », Trump a déclaré aux Iraniens :

« Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera à vous. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations. »

Les médias d’État iraniens, citant le Croissant-Rouge, ont indiqué samedi soir qu’au moins 201 personnes avaient été tuées et plus de 700 blessées. L’Iran a riposté en tirant des missiles et des drones vers Israël et des bases militaires américaines dans la région, et les échanges de tirs se sont poursuivis durant la nuit.

Certaines des premières frappes contre l’Iran semblent avoir touché des zones proches des bureaux de Khamenei, âgé de 86 ans.

Les frappes, menées pendant le mois sacré du jeûne du Ramadan, ont ouvert un nouveau chapitre spectaculaire de l’intervention américaine en Iran, marquant la deuxième fois en huit mois que l’administration Trump attaque la République islamique pendant des discussions sur son programme nucléaire.

Environ 12 heures après le début des attaques, l’armée américaine a indiqué qu’il n’y avait aucune victime américaine et que les dégâts sur les bases américaines étaient minimes, malgré « des centaines d’attaques de missiles et de drones iraniens ». Elle a précisé que les cibles en Iran comprenaient des installations de commandement des Gardiens de la révolution, des capacités de défense aérienne, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des bases aériennes militaires.

Plusieurs membres de la direction iranienne auraient été visés par l’attaque. Israël a affirmé avoir tué le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique et le ministre iranien de la Défense. L’armée israélienne a également déclaré que ses frappes avaient tué le secrétaire du Conseil de sécurité iranien, un proche conseiller de Khamenei.

Israël a indiqué que les frappes avaient ciblé trois sites à Téhéran où les services de renseignement estimaient que de hauts responsables iraniens étaient réunis.

