L’armée israélienne a émis un ordre aux habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth, leur demandant de quitter « immédiatement » leurs domiciles. Cette zone, située au sud de la capitale libanaise, est considérée comme un bastion du Hezbollah et compte plusieurs centaines de milliers de résidents.

Dans un message diffusé sur le réseau social X, le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l’armée israélienne, a exhorté la population locale à « sauver votre vie et évacuez immédiatement vos domiciles ». Il a également précisé des itinéraires à suivre pour se diriger vers le nord et vers l’est, afin de faciliter l’évacuation sécurisée des civils.

Une zone stratégique et densément peuplée

La banlieue sud de Beyrouth, souvent décrite comme le cœur des opérations du Hezbollah, présente une densité de population élevée. L’ordre d’évacuation représente donc un défi logistique, impliquant plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles avec enfants.

La tension militaire augmente dans la région, alors que l’armée israélienne et le Hezbollah se trouvent dans une situation de confrontation potentiellement ouverte. L’évacuation vise à minimiser les pertes civiles en cas d’opérations militaires ciblées dans cette zone stratégique.

L’appel à évacuer l’ensemble de la banlieue sud de Beyrouth pourrait provoquer des déplacements massifs de population, avec des besoins urgents en termes de logement, de nourriture et de sécurité pour les civils déplacés. Les autorités locales et humanitaires devront coordonner l’assistance afin de gérer les flux et assurer la protection des habitants.

Le colonel Avichay Adraee a insisté sur la gravité de la situation en rappelant que cette mesure est destinée à protéger la vie des civils, tout en soulignant que l’armée israélienne considère la zone comme un bastion stratégique du Hezbollah. Cette annonce marque un point clé dans la montée des tensions militaires dans la région.