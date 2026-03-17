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Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, figure du pouvoir iranien

17 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, figure du pouvoir iranien
Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, figure du pouvoir iranien

L’armée israélienne vient d’affirmer avoir éliminé Ali Larijani, considéré comme l’un des dirigeants les plus influents de la République islamique d’Iran. Cette annonce n’a pas encore été confirmée officiellement par les autorités iraniennes.

Ancien président du Parlement iranien et proche du guide suprême Ali Khamenei, Ali Larijani occupait depuis plusieurs années un rôle stratégique au sein des cercles de pouvoir à Téhéran. Diplômé en philosophie et ancien négociateur sur le dossier nucléaire, il était perçu comme un acteur clé des équilibres politiques internes du pays.

Son influence s’étendait également aux questions de sécurité et de diplomatie, ce qui faisait de lui une cible potentielle dans un contexte d’escalade régionale entre Israël et Iran.

Une opération revendiquée par l’armée israélienne

L’opération aurait été menée dans le cadre d’actions ciblées contre des responsables considérés comme impliqués dans des activités hostiles à Israël. Aucun détail précis n’a été fourni sur les circonstances exactes de l’intervention, ni sur le lieu où Ali Larijani aurait été visé.

À ce stade, les autorités iraniennes n’ont pas confirmé la mort d’Ali Larijani.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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