Amir Hatami, ancien ministre iranien de la Défense qui avait proféré des menaces contre les villes israéliennes de Tel-Aviv et Haïfa, a été tué lors d’une frappe attribuée à Israël.
L’opération ayant mené à sa mort a visé des responsables militaires iraniens liés à l’appareil de défense de la République islamique. Les premières informations évoquaient des frappes menées fin février 2026 contre des cibles situées à Téhéran et dans d’autres sites stratégiques.
Si les autorités iraniennes avaient initialement démenti ces informations, affirmant qu’il était toujours vivant et en fonction, sa mort a bel et bien été confirmée.
Jérôme Goulon
