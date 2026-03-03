Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que son pays répondrait « bientôt » à l’attaque visant l’ambassade américaine à Riyad. Le bâtiment diplomatique a été ciblé dans la nuit de lundi à mardi par des drones.

Interrogé sur la nature et le calendrier d’une éventuelle riposte, le chef de l’État a déclaré : « vous le découvrirez bientôt ». Cette déclaration a lieu alors que le conflit impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis entre dans son troisième jour, accentuant les tensions au Moyen-Orient.

L’attaque contre l’ambassade américaine en Arabie saoudite constitue un nouvel épisode dans une séquence de fortes tensions régionales. À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été apportée par l’exécutif américain concernant les modalités ou le calendrier d’une réponse militaire ou diplomatique.

Le département d’État appelle les Américains à quitter plusieurs pays du Moyen-Orient

par ailleurs, le département d’État américain a exhorté les ressortissants des États-Unis à quitter plus d’une douzaine de pays du Moyen-Orient, en raison de « graves risques de sécurité ».

« Partez maintenant par les voies commerciales en raison de graves risques de sécurité », demande le département d’État, selon un message publié sur le réseau social X par la secrétaire d’État adjointe aux affaires consulaires, Mora Namdar.

Les pays concernés par cette recommandation sont le Bahreïn, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis, le Yémen ainsi qu’Israël.

Les autorités américaines n’ont pas indiqué si des opérations d’évacuation spécifiques étaient prévues. Elles recommandent toutefois aux citoyens présents dans ces pays de quitter la région dès que possible en utilisant les liaisons commerciales encore disponibles, dans un contexte régional jugé particulièrement instable.