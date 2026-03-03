MONDE Guerres et Conflits

Attaque de l’ambassade américaine à Riyad : Trump promet une réponse «bientôt». Les Américains appelés à quitter le Moyen-Orient

3 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
img_2382.jpg
Attaque de l’ambassade américaine à Riyad : Trump promet une réponse «bientôt»

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que son pays répondrait « bientôt » à l’attaque visant l’ambassade américaine à Riyad. Le bâtiment diplomatique a été ciblé dans la nuit de lundi à mardi par des drones.

Interrogé sur la nature et le calendrier d’une éventuelle riposte, le chef de l’État a déclaré : « vous le découvrirez bientôt ». Cette déclaration a lieu alors que le conflit impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis entre dans son troisième jour, accentuant les tensions au Moyen-Orient.

L’attaque contre l’ambassade américaine en Arabie saoudite constitue un nouvel épisode dans une séquence de fortes tensions régionales. À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été apportée par l’exécutif américain concernant les modalités ou le calendrier d’une réponse militaire ou diplomatique.

Le département d’État appelle les Américains à quitter plusieurs pays du Moyen-Orient

par ailleurs, le département d’État américain a exhorté les ressortissants des États-Unis à quitter plus d’une douzaine de pays du Moyen-Orient, en raison de « graves risques de sécurité ».

« Partez maintenant par les voies commerciales en raison de graves risques de sécurité », demande le département d’État, selon un message publié sur le réseau social X par la secrétaire d’État adjointe aux affaires consulaires, Mora Namdar.

Les pays concernés par cette recommandation sont le Bahreïn, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis, le Yémen ainsi qu’Israël.

Les autorités américaines n’ont pas indiqué si des opérations d’évacuation spécifiques étaient prévues. Elles recommandent toutefois aux citoyens présents dans ces pays de quitter la région dès que possible en utilisant les liaisons commerciales encore disponibles, dans un contexte régional jugé particulièrement instable.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon