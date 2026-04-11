Trafic aérien perturbé entre Malte et l’Italie en raison d’une grève

Plusieurs vols reliant Malte à l’Italie ont été perturbés vendredi en raison d’une grève nationale affectant le trafic aérien italien. Un vol à destination de Milan Linate prévu en début d’après-midi a notamment été annulé, tout comme son vol retour en fin de journée. Cette situation a directement impacté des passagers au départ et à l’arrivée de Malte, dans un contexte de perturbations plus larges touchant plusieurs aéroports italiens.

D’autres liaisons ont également été affectées, avec des retards importants signalés vers Bologne, Rome et Milan Malpensa. Certains vols ont vu leurs horaires fortement décalés, sans confirmation immédiate de nouvelles heures de départ, illustrant l’ampleur des perturbations en cours dans le trafic aérien entre les deux pays.

Une mobilisation dans le secteur du contrôle aérien

Le mouvement social, organisé sur une plage horaire de l’après-midi, implique notamment des personnels du contrôle aérien ainsi que des techniciens chargés de la maintenance des systèmes de navigation. Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail, des charges en hausse et des salaires qui ne suivraient pas l’évolution du coût de la vie.

Selon les compagnies concernées, dont ITA Airways, une part significative des vols programmés a dû être annulée ou réorganisée. Les autorités et opérateurs aériens s’attendent à des répercussions sur l’ensemble du trafic, au-delà des seules liaisons directement concernées par la grève.