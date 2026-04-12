Londres : plus de 500 arrestations lors d’un rassemblement de soutien à Palestine Action

Plus de 500 personnes ont été arrêtées samedi à Londres lors d’une manifestation en soutien au groupe Palestine Action, interdit par le gouvernement britannique. Le rassemblement, organisé à Trafalgar Square, a réuni plusieurs centaines de participants dans le cadre d’un sit-in silencieux.

La police a indiqué avoir procédé à 523 interpellations, concernant des manifestants âgés de 18 à 87 ans. Parmi eux figure notamment Robert Del Naja, membre du groupe Massive Attack, arrêté alors qu’il affichait publiquement son soutien au mouvement.

Une interdiction contestée sur le plan judiciaire

Le groupe Palestine Action, engagé contre la politique israélienne et certaines infrastructures militaires, a été interdit en 2025 après plusieurs actions de vandalisme. Cette décision fait l’objet d’un recours en justice, une première décision ayant jugé la mesure « disproportionnée », sans toutefois suspendre son application.

Les arrestations ont suscité des critiques d’organisations de défense des droits, qui dénoncent une atteinte à la liberté d’expression. Selon la législation en vigueur, afficher un soutien au groupe peut entraîner des sanctions pénales, allant jusqu’à plusieurs mois de prison.