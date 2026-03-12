Jeudi 12 mars, le gouvernement a lancé une « revue stratégique » sur l’avenir de la fonction publique, près de quatre-vingts ans après le statut fondateur de 1946. L’idée affichée: regarder loin, très loin, avec un cap « à horizon 2035-2050 ». Traduction pour le lecteur: on met sur la table ce que l’État veut être demain, dans un pays bousculé par la technologie, la transition écologique, les évolutions sociales et un monde plus instable qu’hier. Bref, un grand nettoyage de printemps, mais avec un calendrier d’automne et des enjeux qui dépassent largement la technique.

Dans les couloirs de Bercy, David Amiel parle d’« une trajectoire » et d’une fonction publique « attractive », censée coller aux attentes des Français. Le mot est lâché: attractive, donc désirée, donc choisie, alors que certains postes se vident ou ne trouvent plus preneur. Le travail doit associer syndicats, employeurs publics, agents et chercheurs, pour bâtir des scénarios sur les missions, les métiers, et la façon de gérer les carrières. On promet la concertation, on vend la méthode, et l’on sait déjà que chaque phrase comptera, comme dans ces négociations où l’on sourit avant de compter les points.

Un débat explosif sous des airs de réflexion sereine

Au cœur du dossier, Boris Melmoux-Eude, directeur général de l’administration et de la fonction publique, appelle à penser « au temps long ». L’argument démographique pèse lourd: une société qui vieillit, des besoins qui montent, et des services publics sommés de tenir la barre sans rupture. Or la réalité, elle, mord tout de suite: tensions de recrutement dans la santé, l’éducation, et dans des collectivités qui cherchent parfois des profils comme on cherche une aiguille dans une botte de foin. L’exécutif martèle l’efficacité et la continuité, deux mots simples, presque consensuels, mais qui deviennent vite des champs de bataille quand il faut arbitrer budgets, effectifs et organisation.

Derrière cette séquence, il y a une histoire récente: la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui a élargi le recours aux contractuels et modifié le dialogue social. Et il y a surtout le nerf à vif: le statut général, ses garanties, ses carrières, ce qu’il protège et ce qu’il rigidifie, selon le point de vue. Le gouvernement évoque des approches plus « managériales »: mobilité, individualisation des rémunérations, contractualisation. Des mots qui, pour certains, sentent la modernisation; pour d’autres, la lente érosion d’un modèle. Et au milieu, un sujet qui ne se négocie pas avec des éléments de langage: le pouvoir d’achat de 5,7 millions d’agents publics, et l’organisation concrète du travail au quotidien.

Ce qui se joue d’ici l’automne, c’est donc moins un rapport de plus qu’un signal politique: l’État veut se regarder dans le miroir et redessiner ses promesses. Le risque, classique, serait de produire une réflexion brillante sur le papier, tout en laissant les services tirer la langue sur le terrain; l’opportunité, au contraire, serait de remettre de la cohérence entre missions, moyens et exigences. La revue stratégique ouvre une perspective, elle installe aussi une attente, celle d’un État capable de réformer sans casser, et d’attirer sans renoncer à ce qui fait sa colonne vertébrale.