Présidentielle 2027 : le bloc central s’organise avec un comité de liaison

Cette fois, on ne parle plus seulement d’intentions ou de petites phrases. Horizons, le parti d’Édouard Philippe, et Renaissance, celui de Gabriel Attal, ont décidé d’installer une coordination en vue de 2027, via un « comité de liaison » appelé à se réunir régulièrement. L’information, révélée par Le Figaro, dit beaucoup d’un camp qui a compris qu’il ne pouvait pas attendre le dernier moment pour recoller les morceaux, après la dissolution de 2024 et ses secousses.

Rendez-vous est fixé au 15 avril pour une première réunion stratégique autour d’un déjeuner, avec du beau monde attendu à table: Franck Riester pour Renaissance, Christophe Béchu pour Horizons, Marc Fesneau pour le MoDem et aussi Hervé Marseille pour l’UDI. À ce stade, ce n’est pas un congrès, encore moins une investiture, mais un signal envoyé aux troupes comme aux électeurs: le centre et la droite modérée veulent parler, se compter, tester une méthode.

Un déjeuner, des agendas, un même calcul

Un déjeuner, des agendas, un même calcul L’initiative vient de Franck Riester. Dans un courrier daté du 24 mars, le secrétaire général délégué de Renaissance, chargé des élections, propose ce dispositif et affiche un cap clair: un « rassemblement le plus large possible des démocrates et des républicains de bonne volonté ». La formule est classique, presque rassurante, mais elle sert une mécanique précise: organiser des échanges réguliers entre formations de l’arc central, préparer les scrutins intermédiaires, surtout les municipales de 2026, et éviter que chacun parte en roue libre.

Derrière la coordination, il y a aussi un problème de casting. Édouard Philippe et Gabriel Attal occupent aujourd’hui la même bande de terrain et personne n’ignore que l’affrontement trop tôt serait un luxe dangereux, dans un paysage politique fragmenté où chaque division coûte cher. Le comité de liaison vise donc à tenir la maison, calmer les ego et maintenir l’idée d’une candidature commune sans la trancher. Reste à voir si cette entente de travail deviendra une discipline de campagne, ou si elle ne fera que repousser le moment où il faudra choisir un chef.