Présidentielle 2027 : Gabriel Attal organise un grand meeting à Paris fin mai

Gabriel Attal tiendra une réunion publique le 30 mai au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle de 2027. L’information a été confirmée par son parti, Renaissance. L’ancien Premier ministre, devenu secrétaire général du mouvement, multiplie les initiatives ces dernières semaines.

Il doit notamment publier un livre fin avril et participer à plusieurs déplacements et rencontres publiques à travers le pays. Plusieurs événements sont programmés dans différentes villes, notamment à Lyon, Bordeaux et Strasbourg, afin de structurer son réseau de soutien. Des déplacements sont également prévus dans des communes récemment remportées par son camp lors des municipales.

Rivalités et recomposition au centre en vue de 2027

À l’Assemblée nationale, Gabriel Attal poursuit parallèlement son activité parlementaire, en soutenant plusieurs propositions de loi, notamment sur l’organisation territoriale ou le travail le 1er mai. Dans la perspective de 2027, l’ancien chef du gouvernement fait face à la concurrence d’autres figures du bloc central, en particulier Édouard Philippe, mieux positionné dans les intentions de vote selon les enquêtes d’opinion.

Des discussions sont en cours entre plusieurs formations centristes pour coordonner leur stratégie. Une rencontre entre les dirigeants de ces partis est prévue mi-avril afin d’évoquer la préparation du scrutin présidentiel.