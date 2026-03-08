Le début de saison de Formule 1 a débuté cette nuit en Australie. Sur le circuit d’Albert Park, le Britannique George Russell a remporté la victoire, devant son jeune coéquipier Kimi Antonelli. Le pilote monégasque Charles Leclerc, pour Ferrari, complète le podium, devant Lewis Hamilton, Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull), auteur d’une spectaculaire remontée depuis la 20ᵉ place sur la grille. Isack Hadjar (Red Bull) a été contraint à l’abandon, tandis que Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) ont terminé respectivement 10ᵉ et 11ᵉ.

Une victoire maîtrisée pour Russell

Parti aux avant-postes, George Russell a parfaitement géré sa course sur le tracé de Melbourne. Solide dans les premiers relais et efficace lors des arrêts aux stands, le pilote Mercedes n’a jamais réellement été inquiété en tête de la course. Cette victoire confirme les ambitions de Mercedes pour cette nouvelle saison.

Russell a notamment su maintenir un rythme régulier malgré la pression du peloton et les différentes stratégies de pneus tentées par ses rivaux.

Antonelli impressionne pour Mercedes

Derrière lui, le jeune Italien Kimi Antonelli a marqué les esprits. Pour sa première saison complète en Formule 1, le pilote de Mercedes a livré une prestation très solide en terminant deuxième.

Ce résultat permet à l’écurie allemande de signer un doublé retentissant, un signal fort envoyé à la concurrence dès la première manche du championnat.

Ferrari sur le podium avec Leclerc

Malgré une bonne course, Charles Leclerc n’a pas réussi à suivre le rythme des Mercedes. Le pilote Ferrari a néanmoins sécurisé la troisième place, offrant un podium à la Scuderia.

Un début de saison prometteur

Ce Grand Prix d’Australie lance la saison, très critiquée par certains pilotes en raison du nouveau règlement, qui contraint les voitures à ralentir en pleine ligne droite pour regagner de l’énergie électrique, les moteurs étant hybrides. La victoire de Russell et la performance d’Antonelli redistribuent les cartes et annoncent une bataille serrée entre Mercedes, Ferrari et les autres équipes du plateau au fil du championnat.

Les regards se tournent désormais vers la prochaine manche du calendrier, le 15 mars en Chine.