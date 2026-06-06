— Frédéric Vasseur hospitalisé, Ferrari privée de son patron à Monaco

Coup dur pour Ferrari à quelques heures des qualifications du Grand Prix de Monaco. L’écurie italienne a annoncé ce samedi matin que son directeur général, Frédéric Vasseur, ne serait pas présent sur le circuit de la Principauté en raison d’une hospitalisation. Une absence inattendue qui intervient pourtant dans un contexte sportif particulièrement favorable pour la Scuderia, auteure d’une solide performance lors des essais libres.

Dans un bref communiqué, Ferrari a indiqué que le dirigeant français de 58 ans avait subi des examens médicaux et qu’il resterait sous observation dans un établissement hospitalier de Monaco. L’équipe n’a communiqué aucun détail supplémentaire concernant son état de santé, invoquant le respect de sa vie privée. « Fred Vasseur ne sera pas présent sur le circuit aujourd’hui. Après des examens médicaux, il restera sous observation dans un établissement médical local. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir bientôt en piste », a simplement déclaré l’écurie italienne.

Jérôme d’Ambrosio prend temporairement les commandes

En l’absence du patron de la Scuderia, c’est Jérôme d’Ambrosio qui assurera la gestion opérationnelle de l’équipe tout au long de cette journée cruciale. Ancien pilote de Formule 1 et ancien responsable chez Mercedes, le Belge occupe depuis 2025 le poste de directeur adjoint de Ferrari. Proche collaborateur de Frédéric Vasseur, il connaît parfaitement l’organisation de l’équipe et devrait assurer une transition sans difficulté.

Cette absence intervient à un moment stratégique du week-end monégasque. Sur un circuit où les dépassements sont extrêmement rares, les qualifications revêtent une importance capitale. La pole position constitue souvent la meilleure garantie de victoire le dimanche dans les rues étroites de Monte-Carlo.

Ferrari en grande forme avant les qualifications

Malgré cette mauvaise nouvelle, Ferrari aborde cette journée avec confiance. Vendredi, les deux monoplaces rouges ont dominé la deuxième séance d’essais libres. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a signé le meilleur temps devant son coéquipier Charles Leclerc, héros local et vainqueur du Grand Prix de Monaco 2025.

Ces performances confirment les progrès réalisés par la Scuderia depuis le début de la saison. Après plusieurs années difficiles, Ferrari apparaît de nouveau comme l’un des principaux prétendants aux victoires et aux titres mondiaux. Sous la direction de Frédéric Vasseur, arrivé à la tête de l’équipe début 2023, l’écurie italienne a progressivement retrouvé de la stabilité et de la compétitivité.

Un acteur majeur du renouveau de Ferrari

Figure respectée du paddock, Frédéric Vasseur possède une longue expérience du sport automobile. Passé par les catégories de promotion avant de diriger l’écurie Sauber en Formule 1, il avait été choisi par Ferrari pour succéder à Mattia Binotto. Sa mission consistait à restructurer l’organisation sportive du constructeur italien et à ramener la Scuderia au sommet.

Depuis son arrivée, Ferrari a multiplié les progrès techniques et sportifs, retrouvant régulièrement les avant-postes. L’arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc a également renforcé les ambitions de l’écurie pour les saisons à venir.

Alors que les qualifications de Monaco s’annoncent particulièrement disputées, l’ensemble du paddock espère désormais un rétablissement rapide du dirigeant français. Ferrari n’a pour l’instant donné aucune indication concernant une éventuelle présence de Frédéric Vasseur lors de la course de dimanche.